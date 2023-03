China exige que EUA parem com a manipulação política do rastreamento do novo coronavírus

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, afirmou nesta quinta-feira (9) que a China sempre apoiou e participou do rastreamento científico global do novo coronavírus, mas rejeita firmemente qualquer forma de manipulação política da questão.

Numa coletiva de imprensa, Mao Ning disse que os EUA insistem em politizar a questão do rastreamento e usam-na como instrumento e arma, caluniando e atacando a China com a chamada “teoria do vazamento do laboratório” sem nenhuma evidência, bem como envenenando a atmosfera do rastreamento científico global. A comunidade internacional está ciente de tudo isso.

Segundo a diplomata chinesa, a parte norte-americana deve parar imediatamente com a manipulação política da questão do rastreamento, responder o mais rápido possível às preocupações da comunidade internacional e compartilhar os dados relativos com a Organização Mundial da Saúde.

