China prevê 610 milhões de doses da vacina contra Covid em 2020 e 1 bilhão em 2021

"A capacidade de produção de vacinas da China contra # COVID19 #, cuja segurança já foi comprovada com evidências sólidas, está prevista para chegar a 610 milhões de doses até o final de 2020, e mais de 1 bilhão até 2021", destacou o embaixador pela sua página no Twitter, com base no informe daComissão Nacional de Saúde (NHC) da China.

O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que o estado receberá até fevereiro de 2021 60 milhões de doses da vacina, a Coronavac

