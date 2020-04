Cientista perde bolsa de pesquisa enquanto estudava o novo coronavírus

Aprovado em primeiro lugar no doutorado em Biologia da UnB, Ikaro Alves de Andrade estuda o sequenciamento do genoma do Coronavírus no Distrito Federal, mas pode interromper a pesquisa porque não terá bolsa de estudos edit

247 - A BBC News Brasil mostrou em reportagem nesta terça-feira, 1, a situação do biomédico Ikaro Alves de Andrade, estudante de doutorado em biologia microbiana na Universidade de Brasília (UnB).

Ele trabalha no sequenciamento genético dos casos do novo coronavírus no Distrito Federal, mas sua pesquisa está ameaçada, porque ele descobriu que não poderá contar com a bolsa de estudos, no valor de R$ 2,2 mil, paga pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

"Fiquei sabendo (que não teria bolsa) alguns dias atrás. Primeiro fiquei sabendo da Portaria 34 (da Capes), e que estávamos sofrendo sucessivos cortes de bolsas. Depois, liguei para a coordenação do meu curso, perguntando. E aí me disseram que as bolsas estavam comprometidas (cortadas)", contou Ikaro à BBC News Brasil na tarde da terça-feira (31).

"O sequenciamento serve para nós conhecermos a organização genômica do vírus. O sequenciamento ajuda a tentar entender os parâmetros de como o vírus pode se espalhar no território nacional. E uma outra questão é que serve para monitorar os eventos de mutação (do vírus)", diz Ikaro.

