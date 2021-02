Com avanço na vacinação, EUA têm queda de 39% no ritmo de contágio da Covid-19 em duas semanas

Revista Fórum - Ao contrário do que acontece no Brasil, onde o governo de Jair Bolsonaro, “derrapa” nas estratégias de combate à pandemia do coronavírus, nos EUA o número de casos de Covid-19 vem caindo, após imunização em massa defendida pelo presidente Joe Biden, que, inclusive, já recebeu as duas doses.

Em média, o país vacina 1,7 milhão de pessoas diariamente. Com isso, a quantidade de novos infectados diminuiu 39% nas últimas duas semanas, conforme relatos do The New York imes.

O governo norte-americano registra mil mortos por dia, o que representa uma queda de 18% no mesmo período, além de 67 mil internações, redução de 28% nos 14 dias.

