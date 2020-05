Com mais de 11,2 mil mortes, Brasil registra 163,5 mil casos de coronavírus

Na lista de 20 cidades com maior índice de incidência e mortalidade por coronavírus, 18 estão localizadas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil edit

247 - As secretarias estaduais de Saúde divulgaram até este domingo (10) o registro de 163.510 casos do novo coronavírus no Brasil, com 11.207 mortes provocadas pela doença. O levantamento é do portal G1.

Dezoito entre as 20 cidades avaliadas com o maior índice de mortalidade e incidência de casos da Covid-19 estão localizadas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, acrescenta a reportagem.

No estado do Rio de Janeiro, 98% dos leitos de UTI estão ocupados. No Maranhão, a taxa é de 92%, seguido por Amazonas, com 90%.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.