Com mais de 32,6 mil mortes, Brasil registra mais de 587 mil casos confirmados da Covid-19

No Amapá, cerca de 98% dos leitos de UTI estão ocupados. A taxa de ocupação também supera 90% nos estados do Pernambuco (98%), Maranhão (97,5%) e Rio Grande do Norte (93%). Brasil segue na segunda colocação do ranking mundial de países com mais infectados edit

247 - As secretarias estaduais de saúde registraram, até a manhã desta quinta-feira (5), cerca de 587.017 casos confirmados da Covid-19 e 32.602 mortes provocadas pela doença no Brasil. O levantamento é do portal G1.

O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado no final da tarde de terça-feira (2), informa 32.548 mortos e 584.016 casos de contágio pelo novo coronavírus no país, acrescenta a reportagem. Na última quarta-feira (3), foram registradas 1.349 mortes em 24 horas.

O Brasil segue cravado na segunda posição do ranking mundial de países com o maior número de casos da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos que registrava 1,7 milhão de infectados até o último domingo (31).

O diretor de emergências da OMS destacou que o Brasil tem registrado, entre os demais países do globo, o maior aumento recente do número de casos confirmados da Covid-19.

No Amapá, cerca de 98% dos leitos de UTI estão ocupados. A taxa de ocupação também supera 90% nos estados do Pernambuco (98%), Maranhão (97,5%) e Rio Grande do Norte (93%).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.