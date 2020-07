Comissão aprova realização de testes de vacina chinesa contra a Covid-19

Conep aprovou a implementação da terceira fase de testes da vacina edesenvolvida pela chinesa Sinovac de forma conjunta com o Instituto Butantã. Testes deverão durar 12 meses edit

247 - A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) do Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprovou a implementação da terceira fase de testes da vacina contra a Covid-19 que vem desenvolvida pela chinesa Sinovac de forma conjunta com o Instituto Butantã. A aprovação do Conep era a última etapa para o início dos testes da vacina

Segundo reportagem do jornal O Globo, os testes deverão durar 12 meses e contarão com a participação de 9 mil pessoas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal

“A pesquisa demonstrou bons resultados nas outras fases realizadas. Com a publicação de muitos artigos sobre isso”, disse em nota o coordenador da Conep, Jorge Venâncio.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.