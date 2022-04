Conselhos de saúde pedem ao governo federal prazo de 90 dias para declarar fim da emergência da Covid-19

Apoie o 247

247 - Os conselhos nacionais de saúde pediram, nesta terça-feira (19), que o Ministério da Saúde adote o prazo de 90 dias para a revogação do fim da emergência de saúde pública da Covid-19 no país, após o ministro Marcelo Queiroga anunciar no domingo (17) o fim da emergência sanitária causada pela pandemia. Em carta, as entidades pediram "medidas de transição", como a mobilização para vacinação e a elaboração de um "plano de retomada capaz de definir indicadores e estratégias de controle com vigilância integrada das síndromes respiratórias". O teor do documento foi publicado pelo portal G1.

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) alertaram para o risco de falta de assistência à população com o fim das medidas adotadas na pandemia.

"Em virtude da necessária cautela com o encerramento da ESPIN, sob o risco de desassistência à população, solicitamos ao Ministério da Saúde que a revogação da Portaria MS/GM no 188, de 03 de fevereiro de 2020, estabeleça prazo de 90 (noventa) dias para sua vigência", pediram os conselhos.

