CoronaVac é a vacina mais eficaz contra casos graves, aponta levantamento

247 - Entre as vacinas que serão utilizadas no PNI, a CoronaVac é a que possui eficácia mais alta para casos graves, aponta levantamento realizado pelo ex-secretário Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e atual secretário de Serviços Integrados de Saúde do STF (Supremo Tribunal Federal), Wanderson de Oliveira, por meio do sistema OpenDataSus, do Ministério da Saúde.

Wanderson destaca que, para casos graves, o imunizante do laboratório Sinovac Biotech tem 97% de eficácia. Para casos muito leves, a eficácia é de 50,4% e para casos leves que requerem atendimento médico, 77,96%.

Em seguida, a eficácia para casos graves dos imunizantes no PNI: Astrazeneca (90%), Pfizer (80%), Janssen (85%) e Sputnik V (85%).

"A vacina está cumprindo o papel dela: evitar gravidade de casos críticos. Baseado nesses dados, nas informações do sistema oficial do Ministério da Saúde, a vacina se prova mais uma vez eficaz", disse ao UOL o epidemiologista.

