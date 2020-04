Coronavírus: Brasil tem 54 mil casos confirmados e 3,7 mil mortes

O estado do Ceará tem 100% dos leitos de UTI ocupados, e outras unidades registram mais de 90% edit

247 - As secretarias estaduais de Saúde divulgaram na manhã deste sábado (25) o registro de 54.043 casos confirmados da Covid-19 com 3.704 mortes provocadas pela doença. A informação é do portal G1.

O estado do Ceará tem 100% dos leitos de UTI ocupados, e outras unidades também estão próximas ao limite, como: Pernambuco (95%), Amazonas (91%), Pará (84%) e Acre (80%).

