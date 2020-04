Coronavírus: Brasil tem hoje 82 mil pessoas infectadas, afirma grupo de pesquisadores

Grupo "Covid-19 Brasil", que até agora acertou todas as análises, diz que o Brasil tem hoje 82 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus edit

247 - Projeção do grupo "Covid-19 Brasil", que reúne diversos pesquisadores de universidades brasileiras, aponta que o Brasil tem hoje 82 mil pessoas infectadas, e não 12.056, como indica o governo, informa O Globo. As projeções levam em conta a estrutura etária da população com base nos dados do IBGE.

Segundo a professora de virologia da UFRJ e assessora do Comitê da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a pesquisa com o vírus da varíola, Clarissa Damaso, "no Brasil estamos indo mal em testes. Para saber o tamanho da onda atual e ainda projetar uma futura precisamos de testes, isso vai nos dizer quantos infectados temos. A China está com medo agora de uma segunda onda porque a China testou muito pouco na primeira. Os chineses não sabem quantos assintomáticos têm, quantos são os casos leves. Por isso, correm desesperados com medidas de controle e testagem extremas", explica.

Domingos Alves, do Laboratório de Inteligência em Saúde (LIS) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (USP), diz que "a curva do Brasil está mais íngreme que a dos Estados Unidos e estamos ainda na primeira metade da escalada, cujo pico poderá ser alcançado somente em maio, num cenário otimista e, em novembro, num pessimista", conta a reportagem.

