Coronavírus causa danos neurológicos, dizem pesquisadores

247 - Mais de 300 estudos de todo o mundo descobriram uma prevalência de anormalidades neurológicas em pacientes infectados pelo coronavírus, seja com sintomas leves, como dores de cabeça, perda de olfato (anosmia) e sensações de formigamento, ou graves, como afasia (incapacidade de falar), derrames e convulsões. Pesquisadores estimaram que aproximadamente 50% dos pacientes diagnosticados com a doença tiveram problemas neurológicos. A informação foi publicada em reportagem da BBC.

"Ainda não sabemos se a encefalopatia é mais grave com a covid-19 do que com outros vírus, mas posso dizer que temos visto bastante disso", afirmou a neurologista Elissa Fory, da Fundação Henry Ford, nos Estados Unidos.

"À medida que o número de casos aumenta, você começará a ver não apenas as manifestações comuns da doença, mas também as incomuns — e as vemos de uma só vez, o que não é algo com que qualquer um de nós se deparou em nossas vidas", acrescentou.

De acordo com a plataforma Worldometers, que disponibiliza dados em nível global sobre as estatísticas do coronavírus, são 9,5 milhões de infectados no mundo atualmente. A doença também deixou 485 mil óbitos.

O Brasil é o segundo País com o maior número de confirmações (1,1 milhão) e de mortes (53,8 mil), atrás apenas dos Estados Unidos, com 2,4 milhões de casos e 124 mil mortes.

