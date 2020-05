Coronavírus: com mais de 468 mil casos confirmados, Brasil tem 28 mil mortes

Brasil ultrapassa a Espanha e ocupa quinta posição no ranking mundial de quantidade de mortes provocadas pelo novo coronavírus edit

247 - As secretarias estaduais de saúde divulgaram, até a manhã deste sábado (30), cerca de 468.338 mil casos confirmados da Covid-19 e 27.944 mortes provocadas pela doença no Brasil. O levantamento é do portal G1.

O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta quarta-feira (29), informa 27.878 mortos e 465.166 casos de contágio no país.

O Brasil ultrapassou a Espanha em número de vítimas fatais da Covid-19, segundo balanço global da universidade norte-americana Johns Hopkins. O país ocupa agora a quinta posição no ranking mundial de quantidade de mortes provocadas pela doença, acrescenta a reportagem.

