Coronavírus: comunidade médica repudia declaração de Bolsonaro

247 - O pronunciamento de Jair Bolsonaro, que aconteceu nesta terça (24) através da Internet, Rádios e TVs, foi rejeitado por entidades importantes de Saúde no Brasil. Vários setores da comunidade médica do país repudiam as declarações do chefe do Executivo, e recomendam isolamento social. A informação é do portal G1.

O presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort, disse que: “O vírus é como areia fina no vento, ele vai para tudo quanto é lado. Se você está num campo de futebol e vêm mil bolas na sua direção, não dá para você escapar. Você tem que sair do campo para ganhar o jogo”.

Rubens reforçou a necessidade do isolamento social: “A proximidade física é péssima. Tem que se afastar, tem que se isolar”.