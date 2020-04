Coronavírus: Espanha adota regras para flexibilização de confinamento

Funcionários de fábricas, de construções e outros profissionais que não têm a opção de trabalhar em casa poderão retomar suas atividades. Espanha registra cerca de 169.496 casos confirmados de coronavírus com 17.489 mortes edit

247 - A Espanha começou a flexibilizar regras de isolamento adotadas para conter a propagação do novo coronavírus nesta segunda-feira (13), mesmo com registro de cerca de 169.496 casos confirmados e 17.489 mortes pela Covid-19. A informação é do portal G1.

Os funcionários de fábricas e de construções, e outros profissionais que não têm a oportunidade de trabalhar em casa, poderão retomar suas atividades sob critérios rígidos de segurança.

Na Itália, quase 23 mil e mais de 300 empresas foram multadas na sexta (10) e no sábado (11) por violar as regras de confinamento.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.