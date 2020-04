Coronavírus: Espanha atinge 20 mil mortes

Espanha registra 192 mil casos confirmados da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos e Itália. O número de infectados no mundo atingiu 2.256.000 com 154.350 vítimas fatais da doença edit

247 - O Ministério da Saúde da Espanha anunciou neste sábado (18) que foram registradas 20.043 vítimas fatais do novo coronavírus, com 565 mortes nas últimas 24 horas no país ibérico. A informação é do portal G1.

O número de casos confirmados subiu para 192.000, e os curados a cerca de 75.000. A Espanha é o terceiro país do mundo mais afetado pela pandemia de coronavírus, perdendo para os Estados Unidos e Itália.

Cerca de 2.256.000 pessoas testaram positivo para a Covid-19 no mundo, com 154.350 vítimas fatais da doença.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.