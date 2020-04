Coronavírus: EUA registram novo recorde de quase 2.000 mortes em 24 horas

EUA registram cerca de 435 mil casos confirmados da Covid-19, e ocupa o primeiro lugar no ranking mundial. Com 14.792 vítimas fatais da doença, o país norte-americano perde apenas para a Espanha edit

247 - Os Estados Unidos registraram 1.973 vítimas fatais da Covid-19 nas últimas 24 horas, superando ligeiramente o recorde anterior de 1.939 mortes contabilizadas pelo país nesta terça (7). A informação é da Universidade Johns Hopkins. A reportagem é do portal G1.

O coronavírus é responsável por 14.739 mortes nos EUA, atrás apenas do número registrado pela Espanha, que se posiciona no topo do ranking quantitativo mundial de óbitos pela Covid-19, com 14.792 vítimas fatais da doença.

Os Estados Unidos são o país que registra mais casos confirmados do novo coronavírus no mundo, com cerca de 435 mil infectados.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247.Saiba mais.