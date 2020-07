Coronavírus: mundo já tem quase 540 mil mortes e 11,6 milhões, segundo a OMS

Os dados foram recolhidos pela OMS até as 5h (de Brasília) da manhã do dia 8 de julho edit

247 - O número de mortes causadas pelo coronavírus no mundo subiu para 539.906 e o número de infectados pela doença está em 11.669.259, segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os dados foram recolhidos pela OMS até as 5h (de Brasília) da manhã do dia 8 de julho.

A taxa global de mortalidade dos casos confirmados de Covid-19 é de 4,6%. Os três países onde houve maior número de novos casos foram Estados Unidos, Índia e Brasil, respectivamente. O Brasil é o que mais registra mortes, seguido pela Índia e México.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.