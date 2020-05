Coronavírus: PT questiona protocolo da cloroquina no TCU

A bancada do PT no Senado Federal aponta a inexistência de evidências científicas para o uso da cloroquina como tratamento da Covid-19, nas condições sugeridas pelo protocolo oficial edit

247 - Senadores do PT entraram com representação junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) questionando o novo protocolo para o uso de cloroquina no tratamento de Covid-19, divulgado na quarta-feira (20), pelo do Ministério da Saúde.



"A decisão de Bolsonaro expõe a ausência de um plano do atual governo para o enfrentamento da pandemia e, com isso, o presidente da República corre atrás de uma 'droga milagrosa' que acaba expondo as pessoas a 'sério risco'", afirma o senador Humberto Costa (PT-PE), ex-ministro da saúde.

A senadora Zenaide Maia (PROS-RN) também assina a representação.

