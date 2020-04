Coronavírus: Secretaria da Saúde prevê a suspensão de 5.149 cirurgias no Ceará

247 - Conforme a portaria n° 2020/295, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do Ceará no dia 20 de março deste ano, e a partir de imposição da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), cerca de 5.149 cirurgias eletivas serão suspensas na unidade federativa até o próximo dia 20 de abril. A medida tem o objetivo de evitar o acúmulo de pacientes em leitos hospitalares junto aos diagnosticados por Covid-19. A informação é do portal G1.

"Me telefonaram avisando que a cirurgia estava sendo adiada para uma nova data por causa da pandemia", lembra a vereadora Lúcia Carvalho, que tinha agendado um procedimento de retirada do útero para março.

As intervenções consideradas eletivas são plásticas, bariátricas, tireoidectomias não neoplásicas, fundoplicatura gástrica, reconstrução de trânsito, hemorroidectomias, ortopédicas, hiperplasia benigna da próstata, cálculos renais não obstrutivos e sem comprometimento da função renal, adenoamigdalectomia, septoplastia, herniorrafia inguinal ou incisional e colelitíasa e assintomática, segundo o texto do documento publicado no DOE.

