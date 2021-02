Covax anuncia que enviará ao Brasil 1,6 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 no primeiro trimestre

247 - A aliança Covax, iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) para garantir o acesso equitativo a vacinas nesta pandemia, anunciou nesta quarta-feira (3) que o Brasil deve receber, até março, 1,6 milhão de doses do imunizante desenvolvido pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford. Segundo a Covax, serão entregues mais cerca de 6 milhões no segundo trimestre e outros 3 milhões no segundo semestre, totalizando 10,6 milhões.

A entrega está prevista para começar no final de fevereiro, mas a Covax afirmou que o valor é um indicativo de distribuição e depende de fatores, como disponibilidade das vacinas, aceitação dos países, lista de emergência da OMS e questões de logística. A informação foi publicada pelo portal G1.

A Covax Facility é uma coalizão formada por mais de 150 países com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento e a distribuição das vacinas contra a Covid-19.

O conhecimento liberta. Saiba mais