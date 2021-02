Covid-19: Brasil registra 1.386 mortes nas últimas 24 horas e se aproxima dos 250 mil óbitos

247 - O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.386 mortes por Covid-19, totalizando 248.529 óbitos pela doença no país desde o início da pandemia, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados nesta terça-feira (23).

Mantido o ritmo atual, o Brasil deve alcançar a triste marca de 250 mil mortos entre quarta-feira (24) e quinta-feira (25).

No último dia foram também contabilizados 62.715 novos casos no país, totalizando 10.257.875 de infectados.

