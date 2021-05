Covid-19 se espalha pelo Paraguai e colapsa sistema de saúde do país

O Paraguai “samba no ritmo do Brasil”, declarou o diretor de Vigilância Sanitária local, Guillermo Sequera. A variante brasileira do coronavírus já é responsável por 50% dos casos da doença no país vizinho edit

247 - O Paraguai, que chegou a ser exemplo de combate ao coronavírus, vive seu pior momento na pandemia, informa a Folha de S. Paulo nesta sexta-feira (14). O país enfrenta um veloz aumento no número de casos e mortes por Covid-19.

Em decorrência da maior disseminação do vírus, UTIs estão com ocupação máxima e já há fila de pacientes aguardando por leitos. Um completo colapso do sistema de saúde.

Segundo o diretor de Vigilância Sanitária local, Guillermo Sequera, o país "samba no ritmo do Brasil”. Uma das razões da piora no país vizinho é justamente a variante P.1, identificada em Manaus, que já é responsável por mais de 50% dos casos de Covid-19 no Paraguai, indica estudo.

“Seguimos o padrão do Brasil. As curvas são similares, o número de casos e mortos proporcionalmente à população também. E não podemos esquecer que temos fronteiras terrestres abertas, o que dificulta ainda mais o controle”, relata a presidente da Sociedade Paraguaia de Infectologia, Elena Candia.

