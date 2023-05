Covid: por que o fim da emergência global não significa o fim da pandemia

Apoie o 247

247 - A declaração de uma emergência de saúde pública de importância internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma medida tomada para alertar os países sobre a gravidade de um surto de doença e incentivar uma resposta coordenada e eficaz para controlá-lo. No caso da Covid-19, a declaração da ESPII em janeiro de 2020 foi um reconhecimento da rápida disseminação e do alto grau de letalidade da doença.

De acordo com reportagem do G1, no entanto, o fim da ESPII não significa o fim da pandemia de Covid-19, que se espalhou globalmente e causou milhões de mortes. A pandemia é uma situação contínua em que a doença continua a se espalhar de forma sustentada em várias regiões do mundo, mesmo que a transmissão tenha diminuído em outras áreas.

Embora as medidas de saúde pública, como o distanciamento físico, o uso de máscaras e a vacinação em massa, tenham ajudado a controlar a disseminação da Covid-19 em algumas partes do mundo, a pandemia ainda não foi erradicada. Além disso, novas variantes do vírus continuam a surgir, o que pode tornar mais difícil controlar a propagação da doença.

Em resumo, o fim da ESPII é uma indicação de que a resposta global à Covid-19 está evoluindo, mas a pandemia ainda representa uma ameaça significativa à saúde pública global e exigirá uma vigilância e uma resposta contínuas.

