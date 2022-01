Crianças de 5 anos, que mais morrem de Covid no Brasil, serão as últimas vacinadas

Apoie o 247

ICL

247 - As crianças de cinco anos foram as que mais morreram de covid-19 em 2020 e 2021 dentro da faixa etária da vacinação infantil (entre 5 e 11 anos) contra o coronavírus, apontam dados dos cartórios de registro de civil, segundo reportagem do UOL. Apesar disso, o Ministério da Saúde informou que pelo plano de imunização da pasta, as crianças de 5 anos serão as últimas a serem vacinadas, já que a ordem indicada é decrescente. A imunização nacional de crianças contra a Covid-19 está prevista para começar na próxima sexta-feira (14).

Segundo os números do portal da transparência da Associação de Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil ), o país registra 324 mortes de crianças entre 5 e 11 anos pela Covid-19 desde o início da pandemia. Deste total, 65 óbitos foram de crianças de apenas 5 anos. Esta faixa etária foi a que registrou o maior número de mortes em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus.

"Quanto menor a faixa etária, mais risco a exposição a doenças infecciosas devido à imunidade ainda estar imatura; ou até mesmo as próprias crianças estarem realizando também seus esquemas de vacinação para desenvolvimento do sistema imunológico”, ressalta a pediatra e diretora da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações) em São Paulo, Melissa Palmieri.

PUBLICIDADE

Em 2020, foram registrados 2.776 óbitos de crianças de 5 a 11 anos no Brasil e a maior causa de morte foi a septicemia, com 717 óbitos registrados, Em seguida está a pneumonia (645), acidentes vasculares cerebrais(467), insuficiência respiratória (452). A Covid-19 aparece na quinta posição (324).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE