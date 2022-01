Datafolha aponta que 79% dos brasileiros apoiam vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra covid-19

Apoie o 247

247 – A posição adotada por Jair Bolsonaro, de rechaçar a vacinação infantil contra a covid-19, é rechaçada pela ampla maioria da sociedade brasileira. "A vacinação contra Covid para crianças de 5 a 11 anos tem o apoio de 79% da população brasileira com 16 ou mais anos de idade, indica pesquisa do Datafolha. Esse percentual equivale a 132,5 milhões de pessoas no país. Os que rejeitam a imunização para esse público são, portanto, minoria no Brasil (17%). Os que não sabem opinar sobre a questão somam 4%. A pesquisa foi feita por telefone nos dias 12 e 13 de janeiro, com 2.023 pessoas de 16 anos ou mais em todos os estados do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos", informa a jornalista Patrícia Pasquini, em reportagem na Folha de S. Paulo.

"Entre os que concordam com a imunização da faixa etária de 5 a 11 anos estão 83% das mulheres ouvidas na pesquisa e 75% dos homens. Em contrapartida, 22% dos homens disseram que as crianças não deveriam ser vacinadas ante 13% das mulheres. A taxa dos contrários é prevalente na faixa etária entre 35 a 44 anos (22%), com ensino médio completo (21%) e entre os mais ricos (28%)", aponta ainda a pesquisa.

