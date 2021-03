Descontrolada, Covid-19 já matou mais do que doenças como Aids e tuberculose no Brasil

Sputnik Brasil - Em um ano de pandemia, a Covid-19 já matou mais pessoas no Brasil que doenças como a Aids e a tuberculose.

O número de vítimas do novo coronavírus no país passou o total de óbitos causados pelo vírus HIV nesta terça-feira (16). Com as novas 2.798 mortes (segundo o consórcio de imprensa), o Brasil acumula agora 282.400 mortos na pandemia. Desde 1996, morreram 281.278 de vítimas da Aids no Brasil.

O número também é maior que os 208.975 mortos pela tuberculose, os 115.931 pela doença de Chagas, os 79.648 óbitos causados pela meningite e as 66.683 vítimas da hepatite viral.

O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (17) pelo UOL. O portal comparou os números da pandemia com dados do SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade), do Ministério da Saúde, que traz números detalhados de mortes classificadas em dois períodos: 1980 a 1995 (com menos especificações) e 1996 a 2019 (com mais especificações).

Os números da pandemia no Brasil estão em alta e, segundo projeções do próprio governo federal, ainda não atingiram o pico. O Ministério da Saúde acredita que o número diário de mortes vai ultrapassar a marca dos três mil.

No pior momento da pandemia, a pasta trocou de comando. Nesta quarta-feira (17), o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prometeu unificar tratamentos hospitalares para pacientes de Covid-19. Este é um dos diversos desafios que Queiroga terá adiante no Ministério da Saúde.

