Drauzio: são esses burros que não tomam vacina que vão parar nos hospitais e é a sociedade que paga pela burrice deles

247 - O médico Drauzio Varella criticou duramente os negacionistas que se baseiam em teorias conspiratórias para não se vacinar contra a Covid-19.

Em entrevista concedida à Globo News, ele foi enfático: “A burrice é autoritária. São esses burros que não tomam vacina que vão parar nos hospitais, contaminar médicos, lotar unidades de saúde, e é a sociedade que paga pela burrice deles”.

De acordo com o diretor da Divisão Médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas,Ralcyon Teixeira, 80% dos internados no hospital, que é referência na capital paulista, não estavam vacinados contra a doença, ou não receberam a segunda dose.

