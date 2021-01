Em hospital de Manaus, cilindro de oxigênio é dividido entre pacientes (vídeo)

Revista Fórum - Um vídeo gravado dentro do Hospital Universitário Getúlio Vargas, em Manaus, mostra a situação caótica que está sendo enfrentada por profissionais da saúde e pacientes nesta quinta-feira (14) no local.

Nele, uma profissional de saúde relata que um cilindro de oxigênio está sendo dividido entre cinco pessoas. Ela mostra o ambiente, com os pacientes deitados e o cilindro no meio do recinto. E faz um apelo, dizendo que precisam de oxigênio urgentemente, por ser uma calamidade.

“Precisamos de oxigênio. É um [cilindro de] oxigênio para cinco pessoas em uma sala. Os médicos estão revezando para poder socorrer. Gente, pelo amor de Deus é uma calamidade. Os médicos já não sabem mais o que fazer. Quem puder botar isso no Face, em algum lugar, precisamos de socorro urgente”, desabafa ela, enquanto capta as imagens. Veja abaixo.

No Hospital Universitário Getúlio Vargas, em Manaus, um cilindro de oxigênio é dividido entre vários pacientes. pic.twitter.com/wxRU2rliar — Brasil 247 (@brasil247) January 14, 2021





