Empresa chinesa começará a testar vacina em 9 mil profissionais de saúde no Brasil

Em entrevista coletiva nesta tarde, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou que o processo de testagem começará em 20 de julho em São Paulo, Brasilia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná edit

247 - A chinesa SinoVac e o Instituto Butantan, vinculado ao governo do Estado de São Paulo, anunciaram nesta segunda-feira, 06, que começarão a realizar no Brasil os testes da fase três da potencial vacina desenvolvida pela farmacêutica contra o novo coronavírus. A informação é do portal Exame.

Em entrevista coletiva nesta tarde, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou que o processo de testagem começará em 20 de julho em São Paulo, Brasilia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. “Na semana que vem chegam os lotes da China e começa a distribuição para os centros de pesquisa”, disse o governador.

Segundo a reportagem, o potencial vacina será testada em um estudo com 9 mil voluntários brasileiros, liderado pelo Instituto Butantan. Os voluntários, que serão exclusivamente os profissionais de saúde, poderão se inscrever a partir do dia 13 de julho. Ainda não há detalhes sobre como será esse cadastro.

Na noite da última sexta-feira, 3, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a realização dos testes, que serão feitos em 12 centros de pesquisa localizados, além de São Paulo, em outros quatro estados e no Distrito Federal

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.