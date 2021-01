Estados criticam recuo da Anvisa e dizem que agência atrasará vacina russa

A Anvisa exigiu o início de estudo clínico feito no Brasil para analisar o pedido de uso emergencial da vacina russa Sputnik V. "Uma vez que a Sputnik tem estudos com 44 mil pessoas, o que vai agregar um estudo feito no Brasil com 5.000?", questionou Fabio Vilas-Boas, secretário de Saúde da Bahia edit