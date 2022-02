Estados Unidos alertam seus cidadãos a não viajarem ao Brasil

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos desaconselharam nesta segunda-feira viagens a uma dúzia de países devido às altas taxas de infecção por coronavírus, incluindo México, Brasil, Cingapura, Equador, Kosovo, Filipinas e Paraguai.

O CDC agora lista quase 130 países e territórios com casos de COVID-19 como “Nível quatro: muito alto”. Também adicionou Guiana Francesa, Moldávia e São Vicente e Granadinas ao seu nível mais alto na segunda-feira.

O Departamento de Estado dos EUA também elevou seu aviso de viagem para o México e algumas das outras nações listadas pelo CDC para "Nível 4: Não Viaje".

Desde meados de dezembro, o governo dos EUA adicionou mais de 60 países e territórios à sua lista de lugares a serem evitados, citando a variante do coronavírus Omicron.

O CDC também elevou os avisos de viagem para 11 países e territórios para "Nível Três: Alto", que insta os americanos não vacinados a evitar viagens não essenciais: Butão, Brunei, Comores, Polinésia Francesa, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Honduras, Libéria , Nepal e Omã. Ele agora lista cerca de 53 países e territórios no Alto."

O CDC lista 16 países no "Nível 2: Moderado" ou "Nível 1: Baixo" e 40 outros destinos estão listados como desconhecidos.

Os Estados Unidos concordaram no mês passado em suspender as restrições de viagem a oito países da África Austral que foram impostas em novembro sobre a Omicron, incluindo a África do Sul.

