Estados Unidos registram mais de 10 mil mortes por coronavírus

Os EUA são o país com o maior número de casos do novo coronavírus, com 347.003 casos registrados. A Itália segue sendo o país com mais mortes pela Covid-19, um total de 16.523 óbitos edit

Sputnik - Nesta segunda-feira (6), o número de óbitos causados pela Covid-19 nos Estados Unidos chegou a 10.335.

Os EUA são o país com o maior número de casos do novo coronavírus, com 347.003 casos registrados. Além dos EUA, apenas Itália, Espanha e Alemanha têm mais que 100 mil casos registrados.

A Itália segue sendo o país com mais mortes pela COVID-19, um total de 16.523 óbitos e 132.547 casos. Já a Espanha, o segundo país com mais mortos, com 13.169 óbitos, registrou 135.032 casos da doença até agora. Os números são do painel da universidade Johns Hopkins, que compila dados do mundo todo.

No mundo inteiro, foram registrados 1.309.439 casos até o momento, além de 72.638 mortes. Ainda segundo a universidade Johns Hopkins, 273.546 pessoas se recuperaram da doença, sendo 77.310 destas na China.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso