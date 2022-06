Estudo mostra que o Brasil perde duas crianças abaixo de cinco anos por dia para a Covid-19

As pessoas com essa faixa etária não são vacinadas, mas vêm lotando os hospitais pediátricos edit

247 - O Observa Infância, projeto ligado ao Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), apontou que o Brasil tem registrado uma média de duas mortes diárias por Covid-19 entre crianças abaixo de cinco anos. As pessoas com essa faixa etária não são vacinadas, mas vêm lotando os hospitais pediátricos. Os números foram publicados nesta segunda-feira (27) pelo jornal Folha de S.Paulo.

Em 2020 e 2021, foram 1.439 mortes nesse grupo, sendo que 48% eram de bebês entre 29 dias e um ano incompleto (pós-neonatal), uma média de 1,9 por dia. Em 2022, foram contabilizadas mais 291 mortes abaixo dos cinco anos até o dia 11 de junho, uma média de 1,8 por dia.

A maioria das mortes infantis aconteceu no Nordeste (43,9%), região com apenas um terço da população de crianças abaixo de cinco anos. Em seguida, ficou o Sudeste, com 24,5% dos óbitos. Depois, o Norte (18,1%), o Centro-Oeste (6,1%); e o Sul (7,3%).

