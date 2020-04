EUA batem recorde e ultrapassam 4,5 mil mortes por coronavírus em 24 horas

Estados Unidos têm mais casos e mortes do que qualquer outro país do mundo, com mais de 672.000 casos diagnosticados e pelo menos 33.898 mortes edit

Da RFI - O registro anterior era de 2.569 vítimas, relatado na quinta-feira (16). A Covid-19 está a caminho de se tornar a maior causa de mortes entre os norte-americanos, dadas as estatísticas desta semana de abril de 2020, segundo a universidade Johns Hopkins em artigo citado no The Wall Street Journal.

Enquanto isso, a maioria dos especialistas concorda que é difícil obter uma contagem precisa devido a testes irregulares e o número real de casos e mortes seria provavelmente muito maior.

Mais de 2,1 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com o novo coronavírus em todo o mundo, à medida que a disseminação do vírus continua.

O número global de mortes por coronavírus é de mais de 149.000 pessoas, de acordo com dados compilados pelo Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas da Universidade Johns Hopkins.

Acredita-se que os números reais sejam muito mais altos. Muitas cidades e estados norte-americanos começaram a contar as mortes provavelmente causadas pela Covid-19, incluindo a cidade de Nova York, o epicentro da doença.

Os Estados Unidos têm mais casos e mortes do que qualquer outro país do mundo, com mais de 672.000 casos diagnosticados e pelo menos 33.898 mortes. Segundo a Johns Hopkins, mais de 3 milhões de pessoas já foram testadas no país.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.