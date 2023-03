Contudo, o rastreamento da origem do novo coronavírus é uma questão científica. A parte estadunidense não deve politizar o tema, diz a mídia chinesa edit

Rádio Internacional da China - Os Estados Unidos voltaram a difamar a China sobre a origem do novo coronavírus. Nos últimos dias, veículos de imprensa e políticos norte-americanos deram um show de mentiras contra o país.

Primeiro, o jornal Wall Street Journal publicou uma reportagem, dizendo que o Departamento de Energia do país ofereceu um relatório secreto para a Casa Branca e o Congresso, segundo o qual, o vírus da Covid-19 poderia ter vazado de um laboratório da China. Outros veículos de imprensa rapidamente seguiram o “hype” em uníssono.

Logo depois, o embaixador dos EUA na China, Nicholas Burns, e o diretor da agência de investigação federal americana (FBI), Christopher Wray, divulgaram opiniões semelhantes sobre o assunto.

No entanto, o New York Times citou palavras de um funcionário que conhece a situação, dizendo que o próprio Departamento de Energia qualificou o relatório como um documento de baixa credibilidade porque as informações não seriam suficientes para acusar os chineses.

Isso lembra um filme que já foi transmitido em 2021. Naquele ano, o governo Joe Biden ordenou a seus departamentos de inteligência para elaborar em 90 dias um relatório sobre o rastreamento da origem do novo coronavírus. No entanto, o artigo final é cheio de palavras como “talvez”, “provavelmente”, entre outros termos, e foi criticado como um relatório de disparates.

No início deste ano, o novo presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, disse, em seu primeiro discurso ao público após tomar posse, que vai promover a investigação sobre a origem do novo coronavírus. O republicano quer aproveitar o rastreamento das causas da Covid-19 para mostrar sua firme atitude anti-China.

Além disso, Washington quer desviar suas tensões sociais por meio da difamação da China. Atualmente, contradições racionais, tiroteios, alta inflação, entre outros problemas, estão atrapalhando o governo e a sociedade dos EUA. O confronto com os chineses pode aliviar a atenção para as questões domésticas que impõem dificuldades aos políticos norte-americanos.

Contudo, o rastreamento da origem do novo coronavírus é uma questão científica. A parte estadunidense não deve politizar o tema. Além disso, a luta contra a China não ajudará em nada os Estados Unidos na resolução de seus próprios problemas.

