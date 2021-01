Família desembolsa R$ 1,5 mil com oxigênio: “estão morrendo por falta do básico”

A mãe do autônomo Adenauer Seixas precisou ser internada nesta sexta-feira com falta de ar, mas falta o insumo em hospitais de Manaus edit

Tácio Lorran, Hugo Barreto, Metrópoles - Em meio ao colapso do sistema de saúde causado pela Covid-19 em Manaus (AM), famílias se organizam para comprar oxigênio de forma particular.

O autônomo Adenauer Seixas, de 36 anos, chegou ao Hospital 28 de Agosto, na zona central de Manaus, nesta manhã com um cilindro 5 litros.

A mãe dele, uma autônoma de 64 anos, foi internada na madrugada desta sexta-feira (15/1), infectada pelo novo coronavírus. Ele ainda não teve notícias sobre o estado de saúde da paciente, que está com falta de ar há quatro dias.

O cilindro foi doado por um amigo da família, mas eles pagaram R$ 500 para abastecer, além de outros R$ 1 mil por uma peça do equipamento.

