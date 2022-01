Favorável à cloroquina, secretário do Ministério da Saúde rejeita parecer contrário ao Kit Covid

Decisão do Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti Neto, foi publicada no Diário Oficial da União edit

247 - O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, rejeitou os protocolos elaborados pela Comissão de Incorporação de Tecnologias ao SUS (Conitec) sobre o tratamento da Covid-19, incluindo o que refuta o uso do chamado Kit Covid - que faz uso de remédios sem eficácia científica comprovada contra a doença -, em pacientes que estão em tratamento ambulatorial. A decisão sobre assunto foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (20)

De acordo com a CNN Brasil, Angotti justificou a sua decisão sobre rejeitar os protocolos contrários ao uso do Kit Covid alegando o “respeito à autonomia profissional” dos médicos e a “necessidade de não se perder a oportunidade de salvar vidas”. Ele também sugeriu um “possível viés na seleção de estudos e diretrizes” que resultaram na decisão da Conitec.

Além do documento sobre tratamento ambulatorial, Angotti também rejeitou o protocolo Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente com Covid.

