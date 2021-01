Fiocruz envia pedido de registro definitivo da vacina da Oxford/AstraZeneca na Anvisa

Enquanto não foi aprovada definitivamente, a Fiocruz tem autorização apenas para o uso emergencial de dois milhões de vacinas da Oxford/AstraZeneca prontas importadas do Instituto Serum, na Índia edit

247 - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) enviou nesta sexta-feira, 29, o pedido de registro definitivo da vacina da Oxford/AstraZeneca na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), segundo a CNN.

A reportagem mostra que a Fiocruz enviou os documentos que faltavam no processo de submissão contínua do imunizante. A Anvisa terá prazo de 60 dias para avaliar o registro definitivo do imunizante.

Enquanto não foi aprovada definitivamente, a Fiocruz tem autorização apenas para o uso emergencial de dois milhões de vacinas prontas importadas do Instituto Serum, na Índia.

