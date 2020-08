Flávio Bolsonaro testa positivo para Covid-19

247 - O senador Flávio Bolsonaro testou positivo para Covid-19 e está se medicando com cloroquina e azitromicina desde a segunda-feira (24), de acordo com a assessoria de imprensa do parlamentar. A informação é de Igor Gadelha, da CNN.

Flávio está em Brasília e ficará isolado por 14 dias. O senador está se sentindo bem.

