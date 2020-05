Foto de caixão vazio disparada por robôs bolsonaristas é fake news

A imagem de 2007, que ganhou as redes sociais através de disparos de robôs bolsonaristas, não foi feita no Amazonas e nem mesmo no contexto da pandemia do coronavírus edit

247 - Uma publicação que contém a foto de um caixão aberto com um travesseiro dentro tem sido compartilhada nas redes sociais denunciando que caixões vazios estão sendo enterrados no estado do Amazonas. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

A imagem, contudo, não foi feita no Amazonas e nem mesmo no contexto da pandemia do coronavírus.

A foto foi tirada em 2017 pelo repórter fotográfico Milton Rogério, do portal São Carlos Agora, e publicada em uma reportagem sobre golpe de seguro de vida.

