França ultrapassa a marca dos 10 mil mortos por coronavírus

Sputnik - Nesta terça-feira (7) a França chegou aos 10.343 mortos por COVID-19 no país. Ao todo são 110.043 casos confirmados da doença no país europeu.

Além da França, outros quatro países registram mais de 10 mil mortes pela COVID-19. A Itália, com 135.586, tem 17.127 mortes. A Espanha, com 140.511 casos, tem 13.897 mortes. Já os Estados Unidos, com 383.256 casos, tem 12.021 mortes.

A Alemanha é o único país com mais de 100 mil casos da doença que tem um número de mortos abaixo de 10 mil, sendo 1.942 óbitos no país causados pela COVID-19.

