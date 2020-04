Governador do Pará questiona qualidade de testes propostos por Nelson Teich

Os testes que o novo ministro da Saúde pretende fazer em massa só conseguem detectar o vírus por volta do sétimo dia edit

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirma que os testes que estão sendo repassados aos estados têm limitações de diagnóstico e só conseguem detectar o vírus por volta do 7º dia.

Barbalho alerta que basear as políticas públicas nesses testes é arriscado. "O cidadão vai fazer o teste e vai sair achando que está sadio mas pode ser um falso negativo", diz. "Se o Ministério da Saúde conseguir testes que identificam a doença já no primeiro dia aí se pode investir em uma política ostensiva de testagem", informa o Painel da Folha de S.Paulo.

No entanto, o Ministério da Saúde diz que esse tipo de teste vai ser mais importante para a implementação do que está sendo chamado de passaporte da imunidade, que é para ver se a pessoa já teve contato com o vírus.

