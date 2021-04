Guatemala é mais um país a proibir entrada de brasileiros em razão da covid-19

Sputnik – As autoridades da Guatemala limitarão até o fim de abril as entradas para viajantes que nas últimas duas semanas tenham visitado o Brasil, Reino Unido e África do Sul devido a cepas agressivas do coronavírus, anunciou o presidente do país.

Alejandro Giammattei, presidente da Guatemala, anunciou em um apelo aos cidadãos publicado na conta oficial do Twitter: "Limitar a entrada na República da Guatemala dos estrangeiros que durante os últimos 14 dias até a chegada ao território nacional se encontravam no Brasil, Reino Unido e também na África do Sul".

Medidas em vigor durante o Estado de Prevenção de 16 a 30 de abril.

O presidente notou que esta restrição não se aplica aos cidadãos da república que vivem no estrangeiro, bem como ao corpo diplomático acreditado no país, tripulações de aviões e missões humanitárias. Para estas categorias de pessoas será tomada outra medida – o teste obrigatório da COVID-19 e isolamento de cinco dias.

As novas medidas do governo contra a propagação da infecção entrarão em vigor em 17 de abril e vão funcionar até o fim do mês.

"Estas medidas são preventivas e, eu ressalto, temporárias, elas vão ser renovadas conforme a propagação [da epidemia] e os dados científicos mundiais sobre novas variantes do SARS-CoV-2", continuou ele.

Anteriormente, as autoridades guatemaltecas já limitaram a entrada do Reino Unido e da África do Sul desde o fim de dezembro de 2020 até fevereiro de 2021.

De acordo com a informação do Ministério da Saúde do país, na república, com população de cerca de 14 milhões de pessoas, foram registrados 210.667 casos da COVID-19, atualmente 13.971 pessoas estão infectadas, enquanto 7.160 morreram da doença.

