Incor: 80% dos pacientes recuperados da Covid-19 tiveram perda de memória e dificuldade de concentração

247 - Estudo do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor), da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, mostra que 80% dos pacientes recuperados da Covid-19 apresentaram disfunções cognitivas, como perda de memória, dificuldade de concentração, problemas com compreensão ou entendimento e dificuldades com o julgamento e raciocínio.

Além disso, eles também tiveram prejudicadas suas habilidades; problemas na execução de várias tarefas; mudanças comportamentais e emocionais; e confusão mental.

Os médicos que participaram do estudo, porém, afirmaram que as consequências da doença no cérebro podem ser tratadas se o diagnóstico for precoce.

