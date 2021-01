Índia: indisponibilidade da vacina é culpa de países ricos e do Brasil, que é contra produção genérica

247 - A Índia, que defende o fim das patentes sobre as vacinas contra a Covid-19, medida que resultaria na produção nacional dos imunizantes, acusou o Brasil de intransigência no debate sobre o tema.

Segundo o país asiático, as patentes significam que "um grande número de instalações de fabricação em muitos países com capacidade comprovada para produzir vacinas seguras e eficazes são incapazes de utilizar essas capacidades".

No entanto, aponta a comitiva indiana, em reuniões na OMC (Organização Mundial do Comércio), o Brasil inunda o debate com questões desnecessárias, desmoralizando o debate, e se alinha aos interesses de países ricos, que são os únicos que podem bancar o alto custo de importação das doses.

Na reunião de hoje no órgão, o Itamaraty se manteve em absoluto silêncio.

A postura do Itamaraty frustra a Índia, de tal forma que a última passou a exportar vacinas preferencialmente para países vizinhos, deixando o Brasil no final da fila para as doses da vacina da Astrazeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford.

