Índia registra 4.092 mortes e mais de 400 mil casos de Covid-19 em 24 horas

Sputnik - Neste domingo (9), a Índia registrou mais de 400 mil casos do novo coronavírus pelo quarto dia consecutivo, em meio ao pico da pandemia no país.

Os dados oficiais foram divulgados pelo Ministério da Saúde indiano, apontando 403.738 novas infecções no país. No total, a Índia acumula 22.296.414 casos de Covid-19.

Já o número de mortos chegou neste domingo (8) a 242.362. Além disso, o ministério calcula que mais de 18 milhões de pessoas conseguiram se recuperam da doença no país.

Conforme os dados da Universidade Johns Hopkins, a Índia é atualmente o segundo país mais atingido em termos de número de casos confirmados de Covid-19, além de ser o terceiro país com mais mortes, atrás dos Estados Unidos e do Brasil.

Em toda a Índia, a taxa de contágio e de mortes pela Covid-19 tem aumentado sem parar nas últimas semanas. Após meses com a doença relativamente controlada, uma explosão de infecções tem lotado hospitais e crematórios.

Em diversas regiões, a rede hospitalar sofre com falta de leitos, profissionais e insumos básicos, como oxigênio. Diante da crise e da detecção de variantes do novo coronavírus, vários países decidiram restringir viagens da Índia e organizaram o envio de suprimentos para o país asiático.

Em relação à vacinação, a Índia é o terceiro país com mais doses de imunizantes contra a Covid-19 aplicadas, tendo inoculado cerca de 133 milhões de pessoas com pelo menos a primeira dose da vacina, segundo levantamento do site Our World in Data.

