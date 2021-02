Ineficaz contra covid, 1/3 dos médicos ainda acredita na cloroquina

Levantamento da Associação Médica Brasileira (AMB) apontou que mais de 1/3 dos médicos vê algum tipo de eficácia no dito "tratamento precoce" para infectados da covid-19, cuja ineficácia contra a doença já foi comprovada edit

247 - Um levantamento da Associação Médica Brasileira (AMB) apontou que mais de 1/3 dos médicos vê algum tipo de eficácia no já comprovado ineficaz tratamento "tratamento precoce" para infectados da covid-19. A informação é do jornal Etado de .Paulo.

Segundo a pesquisa, feita com 3.882 profissionais em formato online, 34,7% fazem essa avaliação para a cloroquina e 41,4% para a ivermectina. O uso desses dois remédios tem sido defendido por Jair Bolsonaro e até distribuídos em algumas redes públicas, como as de Porto Alegre e do Amazonas, de forma inconsequente. Para a entidade, a falta de consenso sobre o tema causa confusões.

