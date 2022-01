Johnson & Johnson projeta vender US$ 3,5 bilhões em vacinas em 2022, com alta de 46%

Apoie o 247

(Reuters) - A Johnson & Johnson previu nesta terça-feira até 3,5 bilhões de dólares em vendas de sua vacina COVID-19 em 2022, um salto de 46% para a vacina que se saiu mal em comparação com rivais, e disse adotaria uma postura mais agressiva em acordos para sua unidade de dispositivos médicos.

A previsão de receita da J&J em 2022 para a vacina ficou acima das estimativas de Wall Street, que foram reduzidas devido a preocupações de segurança e baixa aceitação nos Estados Unidos.

O novo presidente-executivo, Joaquin Duato, disse que sua prioridade agora é estar "mais no lado aquisitivo" da unidade de dispositivos médicos, seu segundo maior negócio em receita.

"Embora nossa história passada sempre sugira negócios menores... não temos um teto artificial quanto ao tamanho dos negócios", disse ele em uma teleconferência com analistas.

A empresa registrou vendas de US$ 2,39 bilhões para a vacina contra a Covid em 2021, perdendo sua própria meta de US$ 2,5 bilhões em um ano marcado por tropeços na fabricação, preocupações com segurança e demanda desigual por uma vacina antes apresentada como uma ferramenta promissora para inocular populações em áreas de difícil acesso. -alcançar áreas.

A Pfizer Inc , em comparação, está prevendo US$ 29 bilhões em vendas em 2022 da vacina Covid-19 desenvolvida com o parceiro alemão BioNTech SE, enquanto a Moderna Inc está projetando US$ 18,5 bilhões em vendas de vacinas este ano.

"Acho que já sabemos há algum tempo que a vacina da J&J não tinha dados tão bons quanto, digamos, a Pfizer. Não há realmente nenhuma expectativa de contribuição da vacina a longo prazo", disse Ashtyn Evans, analista da Edwards Jones.

A J&J, o maior conglomerado de saúde do mundo, planeja separar sua unidade de saúde do consumidor para se concentrar em seus grandes negócios de produtos farmacêuticos e dispositivos médicos atingidos pela Covid.

Como a unidade farmacêutica vem crescendo acima dos níveis de mercado há algum tempo, "focar no negócio de dispositivos e colocá-lo em um lugar melhor faz muito sentido, especialmente porque eles derivam da saúde do consumidor", disse Evans.

A J&J espera nomear executivos e anunciar um novo nome e sede para o negócio que vende enxaguantes bucais, bandagens e medicamentos sem receita médica entre o primeiro semestre e meados de 2022, disse o diretor financeiro Joseph Wolk.

No geral, as vendas do quarto trimestre de US$ 24,80 bilhões ficaram abaixo das expectativas dos analistas de US$ 25,29 bilhões, de acordo com dados da Refinitiv, já que grandes geradores de receita, como o medicamento contra o câncer Imbruvica e o tratamento da doença de Crohn Stelara, ficaram aquém.

As vendas de US$ 6,86 bilhões para o segmento de dispositivos médicos não atingiram as estimativas de US$ 6,98 bilhões, pois o aumento nos casos de Covid-19 causado pela variante Omicron levou os hospitais a adiar mais uma vez procedimentos cirúrgicos não urgentes, como substituições de quadril e joelho.

A Imbruvica, que a J&J compartilha com a AbbVie Inc , teve vendas de US$ 1,06 bilhão, abaixo das estimativas de US$ 1,17 bilhão. As vendas da Stelara de US$ 2,33 bilhões não atingiram as estimativas de US$ 2,45 bilhões.

No geral, a J&J espera vendas de US$ 98,9 bilhões a US$ 100,4 bilhões em 2022, acima das estimativas de Wall Street de US$ 97,79 bilhões.