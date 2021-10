Laboratórios distribuíram kit Covid com ajuda de parlamentares

Apoie o 247

247 - Os laboratórios Apsen e Eurofarma fizeram doações do chamado kit Covid com o apoio de parlamentares que aproveitaram os repasses dos medicamentos para fazer propaganda política. A informação foi publicada pela revista Crusoé.

O Ministério Público Federal tem um relatório que incluiu notas fiscais e declarações dos dois laboratórios admitindo a distribuição dos remédios.

No Espírito Santo, a doação foi feita por intermédio do senador Marcos do Val (Podemos-ES), que distribuiu mais de 2 mil kits com medicamentos ineficazes contra a Covid em igrejas e hospitais do estado.

